Wie das Hümmling-Hospital mitteilt, ist die Wochenendschließung des Kreißsaals und der Geburtshilfeabteilung ab Freitag, 22. September, 20 Uhr, wirksam und betrifft das gesamte Wochenende bis Sonntag, 24. September, 20 Uhr. Ab Sonntagabend 20 Uhr sollen sowohl der Kreißsaal als auch die Geburtshilfeabteilung wieder besetzt sein.

Grund dafür seien vermehrte Krankheitsausfälle. Das Krankenhaus bedauere die kurzfristige Schließung und empfiehlt den werdenden Eltern, alternative Geburtseinrichtungen in der Umgebung wie das Ludmillenstift Meppen, das Marien-Hospital in Papenburg und das Bonifatius-Hospital in Lingen zu kontaktieren.