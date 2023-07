Thomas Weers (links) erklärte die Vorteile des neuen Patientenlifter . Das Gerät ist eine große Arbeitserleichterung, wie auch Bernhilde Telkmann (2. von links) und Astrid Schweer (2. und 3. von links) feststellen konnten. Auszubildener Heinrich Jansen stellte sich für Vorstellung zur Verfügung. Foto: Lambert Brand up-down up-down Worte und vor allem Taten Wider dem Krankenhaussterben: Das tun Bürger in Sögel für ihr Hospital Von Lambert Brand | 18.07.2023, 06:04 Uhr

Deutschland droht ein Krankenhausstreben. Auch im Emsland geht die Sorge davor um. Dennoch tun gut 350 Bürger schon seit Jahren so einiges dafür, damit „ihr“ Hümmling-Hospital dennoch eine gute Zukunft hat. Und so stellen sie das an.