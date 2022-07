Hocherfreut über die neuen Räumlichkeiten ist das Team der Caritas-Beratungsstelle in Sögel. Caritas-Geschäftsführer Marcus Drees (links) übergab den Mitarbeitern als Zeichen der Wertschätzung die „Caritas-Rose“. FOTO: Anna Kröger up-down up-down "Können etwas bewegen" Caritas-Beratungsstelle am Marktplatz in Sögel neu eröffnet Von Anna Kröger | 24.02.2012, 17:07 Uhr

Konflikte in der Familie, Probleme in der Schule, Streitigkeiten in der Partnerschaft – die Caritas reicht Menschen in diesen und anderen Krisensituationen eine helfende Hand. Um auch im Hümmling noch näher an den Menschen und ihren Problemen zu sein, eröffnete der kirchliche Wohlfahrtsverband jetzt seine neue Beratungsstelle direkt am zentralen Sögeler Marktplatz in den Räumen der „Alten Post“.