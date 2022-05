Prozess am Landgericht In Sögel während der Tat gestellt: Einbrecherin jetzt verurteilt Von Anke Herbers-Gehrs | 31.05.2022, 17:41 Uhr

Drei Jahre hat es gedauert: Jetzt ist eine Einbrecherin, die zusammen mit einem weiteren Täter in ein Haus in Sögel eingebrochen war, am Landgericht verurteilt worden. Zwei junge Männer hatte mit Küchenmessern bewaffnet das Duo auf frischer Tat ertappt.