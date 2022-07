Das vor der Garage abgestellte Hybridfahrzeug geriet während des Ladevorgangs in Brand und explodierte. Das Feuer griff auf das Garagendach über, konnte aber schnell von der Feuerwehr Berßen gelöscht werden. FOTO: Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr up-down up-down Akku in Container gekühlt Beim Laden: Hybridfahrzeug gerät in Brand und explodiert in Klein Berßen Von Wilfried Roggendorf | 17.07.2022, 10:18 Uhr

In der Nacht zum Sonntag ist in Klein Berßen ein Hybridfahrzeug während des Ladevorganges in Brand geraten und explodiert. Das Feuer griff auf das Dach der nahestehenden Garage über.