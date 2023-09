Plötzlich stieg Rauch auf Hüven: Auto fängt unterwegs Feuer und ist nicht mehr zu retten Von Gerd Schade | 01.09.2023, 08:53 Uhr Die Freiwillige Feuerwehr Berßen rückte mit einem größeren Aufgebot an. Symbolfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

In Hüven ist während der Fahrt ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, zwei Helfer kamen rasch an ihre Grenzen. Schließlich rückte die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot an.