Die Hecke an der Schulstraße brannte beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr schon auf 20 Metern. Foto: SG Sögel/Feuerwehr up-down up-down Brandursache bisher unbekannt Heckenbrand in Börger wird zu Gefahr für Wohnhaus Von Philip Jesse | 06.04.2023, 10:34 Uhr

Eine große Hecke geriet am Mittwochabend in der Gemeinde Börger in Brand. Das Feuer drohte auf ein nebenstehendes Haus überzugreifen.