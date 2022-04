In Klein Berßen jedenfalls sind Türen Mangelware. Die sind allesamt ausgebaut, genauso wie die Innenfenster, Decken und große Teile der Fußböden. Alles wird in den nächsten Wochen neu gemacht. Die Elektroanlage des Gebäudes wird saniert, und alle Klassenräume werden mit EDV versorgt. Auch Heizkörpernischen werden geschlossen und das Gebäude so energetisch auf einen besseren Stand gebracht. In den letzten Tagen vor Schulbeginn sind die Malerarbeiten eingeplant. Am Ende, so der Sögeler Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers, werde der Kostenrahmen von 300000 Euro eingehalten, sofern keine unvorhersehbaren Arbeiten auftreten.