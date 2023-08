Am frühen Donnerstagabend befuhr der 39-jährige Fahrer mit einem 5er-BMW die Sögeler Straße, als plötzlich zwei Warnleuchten im Display des Fahrzeugs aufleuchteten. Kurz darauf kam es zu einer Rauchentwicklung und der Fahrer stellte das Fahrzeug am Straßenrand ab. Dort ging es anschließend in Flammen auf.

Atemschutztrupp der Feuerwehr Klein Berßen im Einsatz

Die Feuerwehr aus Klein Berßen war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand nach Angaben der Feuerwehr mit Schaum und Wasser schnell unter Kontrolle bringen. Dazu wurde ein Atemschutztrupp eingesetzt. Bei einem zweiten Einsatz musste die Wehr später noch ein Wiederaufflammen des Brandes verhindern.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Ursache des Brandes soll ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein. Der Fahrer bleibt unverletzt.