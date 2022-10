Mittagessen in der Kita: Ab dem kommenden Jahr gibt es dafür in Börger von der Gemeinde keinen Zuschuss mehr. Symbolfoto: dpa up-down up-down Kommentar Zuschuss für Kita-Essen in Börger gestrichen: Richtigen Zeitpunkt gibt es nie Meinung – Christian Belling | 10.10.2022, 10:35 Uhr

In Zeiten, in denen besonders Familien unter finanziellen Belastungen zu leiden haben, streicht die Gemeinde Börger ihren Zuschuss für das Essen in der Kita. Für unseren Kommentator ist das aber kein Grund zur Empörung.