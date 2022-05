Zu einem Brand an der Loruper Straße ist die Feuerwehr Sögel am Dienstag gerufen worden. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Löscheinsatz am Loruper Weg Garagenanbau in Sögel in Brand geraten Von Hermann Hinrichs | 03.05.2022, 17:42 Uhr

Am Dienstag ist die Feuerwehr Sögel gegen 14.50 Uhr zu einem Garagenbrand an der Loruper Straße in Sögel gerufen worden.