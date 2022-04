„Dabeisein ist alles“, sagten sich 25 Tanzgruppen aus dem Emsland und dem Landkreis Cloppenburg. Ob groß, ob klein, ob ganz jung oder gerade erwachsen – allen Gruppen war eines gemeinsam: Freude an der Bewegung.

Rund 400 Zuschauer verfolgten das Tanzspektakel der besonderen Art über drei Stunden und feierten mit Mario aus Bösel den einzigen männlichen Teilnehmer unter all den vielen Mädchen und jungen Damen. „Sonderstatus genießt Mario bei uns nicht“, hieß es aus der Gruppe Moonlight der DJK Bösel.

Die Tanzgruppen in ihren farbenprächtigen Kostümen und mit akrobatischen Einlagen konnten selbst entscheiden, ob sie sich nur präsentieren wollten oder sich auch den Augen der Richter stellten. Applaus gab es für alle reichlich in der von Angelika Büter und Willi Fenslage vom Kreissportbund Emsland zum wiederholten Mal durchgeführten Tanzschau.

„Der Spaß steht im Vordergrund“, bemerkte Moderatorin Angelika Büter gerade dann, wenn es mal nicht so lief bei einer Gruppe, wie die es sich vorgestellt hatte. Bei der Siegerehrung gab es keine einzelne Platzierung. Die bewerteten Gruppen wurden in Rangstufen eins, zwei und drei eingeordnet. Die Höchstnoten zum Schluss wiesen die Tanzgruppe (15–18 Jahre) des SV Concordia Schleper und die Gruppe „Joy of Life“ (10–14 Jahre) des SV DJK Geeste auf. Beide erreichten in der Rangstufe eins 19,75 bei 20 möglichen Punkten. Ein Stechen, will heißen, ein erneuter Auftritt gegeneinander musste über die Topplatzierung entscheiden. Am Ende frenetischer Jubel bei den Geestern, die um einen einzigen Punkt Schleper hinter sich lassen konnten.