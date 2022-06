Default Bild FOTO: Archiv Fortbildungen zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ Sögel nimmt Vorreiterrolle ein Von PM. | 15.03.2012, 13:16 Uhr

Der Ausbildungsbereich Sögel des Landessportbundes Niedersachsen bietet in Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland als erster Träger im organisierten Sport in Niedersachsen Fortbildungen zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport“ an. Die erste fünfstündige Fortbildung hat bereits in der Sportschule Emsland in Sögel stattgefunden, weitere sind geplant.