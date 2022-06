Der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Ausbreiten zu verhindern. FOTO: Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr up-down up-down Polizei sucht Zeugen Feuerwehr löscht Brand am Verladebahnhof in Sögel schnell Von Wilfried Roggendorf | 26.06.2022, 12:08 Uhr

Am Sonntagmorgen hat es am Verladebahnhof in Sögel gebrannt. Die von Passanten alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen schnell.