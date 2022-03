In einer Halle eines Gewerbebetriebs in Sögel ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Carsten Rehder Am Gewerbeweg Feuer in Halle in Sögel ausgebrochen Von Christopher Bredow | 22.03.2022, 22:39 Uhr

In einer Halle eines Gewerbebetriebs in Sögel ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen.