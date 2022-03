Einen Garagenbrand in der Herderstraße brachte die Feuerwehr in Sögel am Donnerstagnachmittag schnell unter Kontrolle. FOTO: Gerd Schade / Archiv Brand schnell gelöscht Feuer in Garage in Sögel: Tochter alarmiert die Feuerwehr Von Christian Belling | 17.03.2022, 16:34 Uhr

In die Herderstraße in Sögel ist am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr gerufen worden. In einer Garage brannte es.