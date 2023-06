Im Jahr 2019 fand das vorerst letzte Festival in Spahnharrenstätte statt. Jetzt geht es wieder los. Foto: Sommer-Rock up-down up-down Nach drei Jahren Pause Festival in Spahnharrenstätte: Das „Sommer-Rock“ ist wieder da Von Mirco Moormann | 23.06.2023, 15:49 Uhr

Die Open-Air-Konzertreihe „Sommer-Rock“ in Spahnharrenstätte geht wieder an den Start. Vier Bands spielen am Samstag, 1. Juli 2023, beim Jugendheim.