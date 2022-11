Das Amtsgericht Meppen verwies das Verfahren ans Landgericht Osnabrück, als sich abzeichnete, dass auch versuchte Tötung angeklagt werden könnte. Symbolfoto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Prozessstart am Landgericht Familienstreit im nördlichen Emsland: Hat Lingener zugestochen? Von Anke Herbers-Gehrs | 17.11.2022, 12:46 Uhr

Im Juni 2021 soll ein jetzt in Lingen wohnender Mann an seinem früheren Wohnort im nördlichen Emsland seinen Neffen mit einem Messer verletzt haben. Jetzt startete der Prozess am Landgericht Osnabrück.