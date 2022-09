Die „Hümmlischen Wochen“ finden ab 16. September zum ersten Mal in Sögel. Sie sollen Besucher und Bürger in die Ortsmitte locken. Symbolfoto: Christian Belling up-down up-down Veranstaltungsreihe beginnt Erstmals „Hümmlische Wochen“ in der Gemeinde Sögel Von Britta Kothe | 07.09.2022, 17:31 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „Hümmlische Wochen“ startet am Freitag, 16. September 2022, mit dem ersten Event auf dem Marktplatz in Sögel. Wir erklären, was geplant ist - und wofür 40 Kubikmeter Spielplatzsand benötigt werden.