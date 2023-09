Ab 10 Uhr können die geschmückten Festwagen, die an der Straße „Unterm Brink“ abgestellt sind, bereits in Augenschein genommen werden. Veranstalter des Erntedankfestes ist die katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Werpeloh. Mit der Prämierung wird gegen 18.30 Uhr gerechnet.

Das Festwochenende beginnt am Samstag, 23. September, um 19 Uhr mit einem Dankesgottesdienst im Festzelt. Im Anschluss findet Tanz unter der Erntekrone statt.

Fest- und Segnungsandacht um 11 Uhr im Festzelt

Am Sonntag wird die Fest- und Segnungsandacht um 11 Uhr im Festzelt abgehalten. Daran schließen sich Frühschoppen und gemeinsames Mittagessen an. Während des Festumzugs am Nachmittag werden im Festzelt Kaffee und Kuchen angeboten. Der Sonntag mündet dann in einem offenen Ende.