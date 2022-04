H err Gerenkamp, nach welchen Vorgaben wird in Börger das Verfahren zur beantragten Abwahl des Bürgermeisters geregelt?

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz regelt die Abwahl eines Bürgermeisters in einer Gemeinde, die Mitglied eine Samtgemeinde ist. Demnach kann der Rat den Bürgermeister mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abberufen.

Welche Voraussetzungen müssen für eine Abwahl erfüllt werden?

Jedes Ratsmitglied kann nach dem Kommunalverfassungsgesetz einen Antrag auf Abberufung des Bürgermeisters stellen. Dieser Antrag muss auf der Tagesordnung vermerkt sein, die die Ratsmitglieder bei der ordnungsgemäßen Einladung erhalten. Der Rat wird in einem solchen Fall durch den Stellvertreter des Bürgermeisters einberufen. Rechtlich ist es aber auch möglich, dass der Bürgermeister die Sitzung selbst leitet. Der Beschluss muss nicht durch den Verwaltungsausschuss vorbereitet werden. Der Bürgermeister ist dann abberufen, wenn der Rat dem Antrag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder zustimmt. Es ist gesetzlich geregelt, dass beispielsweise in Gemeinden, die einer Samtgemeinde angehören und eine Einwohnerzahl zwischen 2001 und 3000 Bürgern hat – wie dies in Börger der Fall ist – der Rat 13 Mitglieder umfasst. Eine Zweidrittelmehrheit wäre danach mit 9 Stimmen erreicht.

Nun hat der Rat Börger aber nur 12 Mitglieder ...

In der Tat liegt in Börger die Besonderheit vor, dass der Rat nur 12 Mitglieder umfasst. Dieses ist dem Umstand geschuldet, dass die SPD zur Kommunalwahl im September 2011 nur vier Bewerber auf ihrer Liste für den Gemeinderat ausgewiesen hatte. Nach dem Ergebnis hätten ihr allerdings fünf Mandate zugestanden. Damit bleibt in dieser Wahlperiode ein Sitz im Rat Börger leer, sodass rein rechnerisch eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder eigentlich schon mit 8 Stimmen erreicht wäre. Aber nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz ist nicht die tatsächliche Zahl der Mandatsträger ausschlaggebend, sondern zugrunde zu legen ist die durch Gesetz geregelte Zahl der Ratsmitglieder. Es bleibt somit dabei, dass dabei die erforderliche Mehrheit zur Abberufung des Bürgermeisters mit 9 Stimmen erreicht ist.