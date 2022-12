Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in Sögel im Einsatz. Ein Einfamilienhaus steht in Vollbrand. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Bewohner in Sicherheit Einfamilienhaus in Sögel steht in Flammen Von Caroline Theiling | 15.12.2022, 16:55 Uhr

In einem Einfamilienhaus in Sögel ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.