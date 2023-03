Für ein Sögeler Hotel entstand durch die Entwendung ihres Tresors ein hoher Sachschaden. Symbolfoto: imago images/Andrey Popov/Panthermedia up-down up-down Hoher Sachschaden Einbrecher stehlen Tresor aus Hotel in Sögel Von Max Brägelmann | 22.03.2023, 13:33 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Hotel in Sögel ein und klauten einen Tresor.