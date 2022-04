India joins Mars space missions FOTO: ISRO Das Emsland im Weltall Ein Krater auf dem Mars ist nach Sögel benannt Von Lili Maffiotte | 15.04.2022, 06:20 Uhr

Sögel gibt es nicht nur im Emsland, sondern auch auf dem Mars. Auf unserem Nachbarplaneten sind unter anderem Krater nach Städten benannt. Der Krater Sögel hat 1976 seinen Namen bekommen. Er liegt auf der Nordhalbkugel in der Tiefebene Chryse Planitia, was übersetzt so viel heißt wie „Ebenen des goldenen Landes von Chrysee”.