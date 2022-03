In Sögel hat die Polizei einen 31-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen. FOTO: Philipp von Ditfurth Polizei sucht Zeugen 31-Jähriger randaliert in Sögel mit Metallstange Von Mirco Moormann | 08.03.2022, 12:35 Uhr

An einer Tankstelle an der Schlossallee in Sögel hat am Montag ein Mann randaliert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die womöglich Schaden davon getragen haben.