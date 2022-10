Sechs der acht Pavillons auf dem Schlossgelände werden museal genutzt. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Jagdtrophäen und seltene Teller Das sind die fünf spannendsten Ausstellungen auf Schloss Clemenswerth Von Kristina Roispich | 11.10.2022, 17:09 Uhr

Auf Schloss Clemenswerth in Sögel gibt es so einiges zu entdecken: von den fürstlichen Schlafgemächern bis hin zu seltenen Skulpturen. Ganze neun verschiedene Ausstellungen sind dort in den einzelnen Pavillons hergerichtet. Wir haben die fünf interessantesten einmal aufgelistet.