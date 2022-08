FOTO: Christian Belling Nachfolger von Dietmar Jansen Das Hümmling-Hospital in Sögel hat einen neuen Chefarzt Von Hermann Hinrichs | 18.08.2022, 10:18 Uhr

Dr. Peter Korte übernimmt zum 1. Oktober 2022 die ärztliche Leitung der Unfallchirurgie und Orthopädie am Hümmling-Hospital in Sögel. Er wird damit Nachfolger des in diesem Jahr plötzlich verstorbenen Chefarztes Dietmar Jansen.