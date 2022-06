Der Garten- und Kunsthandwerkermarkt „Fest der Sinne“ am Schloss Clemenswerth in Sögel hat, wie hier beim bislang letzten Mal 2019, stets mehrere Tausend Besucher angezogen. FOTO: Anna Heidtmann Am 11 . und 12 Juni Das bietet das „Fest der Sinne“ auf Schloss Clemenswerth in Sögel Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.06.2022, 13:47 Uhr

Am 11. und 12. Juni 2022 findet am Schloss Clemenswerth in Sögel das 8. „Fest der Sinne“ statt. Damit beendet auch dieser Garten- und Kunsthandwerkermarkt die zweijährige Coronapause. An beiden Tagen gilt rund um das Schloss eine geänderte Verkehrsführung.