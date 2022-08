Eigentlich war die Feuerwehr Sögel zu einem kleinen Brand gerufen worden, es stellte sich aber als ausgedehnter Vollbrand heraus. FOTO: SG Sögel / Feuerwehr up-down up-down Feuerwehreinsatz im Industriegebiet Container einer Firma in Sögel in Brand geraten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.08.2022, 11:43 Uhr

Auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes im Industriegebiet in Sögel ist am Donnerstagabend ein Container in Brand geraten.