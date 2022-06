Zu einem Kleinbrand in einem Waldstück in Börger isst die Feuerwehr Börger ausgerückt. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/dpa ((Symbolfoto) Passanten erstickten Flammen Brand in Waldstück in Börger in der Entstehungsphase entdeckt Von Hermann Hinrichs | 12.06.2022, 09:13 Uhr

In der Nacht zum Samstag kam es in der Ringstraße in Börger zu einem Kleinbrand in einem Waldstück.