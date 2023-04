Dank des Eingreifens von Anwohnern, musste sich die Feuerwehr nur noch um Nachlöscharbeiten kümmern. Symbolfoto: SG Sögel/Feuerwehr up-down up-down Grill in Holzschrank eingebaut Brand durch Holzkohlegrill in Sögel ausgebrochen Von Kristina Roispich | 02.04.2023, 12:53 Uhr

In Sögel ist am Sonntagvormittag ein Schuppenanbau in Brand geraten. Ursache war ein Holzkohlegrill.