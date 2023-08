Das ist der neue Schützenthron 2023 von Börger. Foto: Iris Kroehnert up-down up-down Schützenfest 2023 Börger hat einen neuen Schützenkönig Von Iris Kroehnert | 02.08.2023, 07:40 Uhr

Holger Remmers hat beim Schützenfest in Börger die Königswürde errungen. Das Stechen war in diesem Jahr besonders spannend, so dass am Schützenfestsonntag erst kurz vor Mitternacht feststand, wer das örtliche Schützenvolk regiert.