Damit rechnete er wohl nicht: Bei dem Versuch, in ein Wohnhaus in Börger einzubrechen, wird ein Mann von der Bewohnerin überrascht. Wie die Polizei mitteilt passierte der Vorfall am Montag, 5. Dezember, gegen 9.30 Uhr.

Einbrecher flüchtet und vergisst seine Tasche und Fahrrad

Als er versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, habe die Frau ihn gehört. Daraufhin sei der Einbrecher schlagartig geflüchtet. Dabei habe er vermutlich sein Fahrrad und eine Tasche zurückgelassen.

Der Unbekannte werde auf ein Alter von etwa 25 bis 30 Jahren und eine Körpergröße von rund 1,70 Meter geschätzt. Zudem habe er dunkle Kleidung getragen. Die Höhe des entstandenen Schadens sei bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.