Das beheizte Waldbad in Sögel wird ab dem kommenden Herbst einer grundlegenden Sanierung unterworfen. Das Schwimmbad und die Zugänge werden barrierefrei gestaltet. Foto: Lambert Brand FOTO: Lambert Brand up-down up-down Das ist der Plan der Gemeinde Beschlossen: 6,3 Millionen Euro fließen in das Freibad in Sögel Von Lambert Brand | 19.07.2022, 06:10 Uhr

Die Gemeinde Sögel will 6,3 Millionen Euro in ihr Freibad Waldbad investieren und damit eine endgültige Schließung vermeiden. Das ist geplant und so lange werden die Schwimmer in Sögel dennoch auf das Freibad verzichten müssen.