Geschäftsführer Bernd Knipper demonstriert, wie sich ein Kundenneubau visualisieren lässt. Foto: Iris Kroehnert up-down up-down Standort „total umgebaut“ Darin hat BauXpert Knipper in Sögel einen Millionenbetrag investiert Von Iris Kroehnert | 13.03.2023, 06:14 Uhr

Der Baustoffhändler BauXpert Knipper in Sögel hat einen Millionenbetrag in Ausbau und Erneuerung seines Standortes in der Hümmlinggemeinde investiert. Das alles ist gemacht worden.