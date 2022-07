Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte eine 34 Jahre alte Autofahrerin das Kind am Donnerstag gegen 12.15 Uhr beim Einbiegen von der Straße Buchweizenkamp in den Roggenpatt übersehen. Wie die Beamten am Freitag weiter mitteilten, kam es dabei zum Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer. Der Junge stürzte, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.