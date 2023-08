Auto kollidiert mit Baum Drei Personen bei schwerem Unfall in Sögel verletzt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.08.2023, 16:22 Uhr | Update vor 17 Min. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bei dem Unfall in Sögel zwei Personen verletzt. Foto: Jörn Martens up-down up-down

In Sögel hat sich am Donnerstagnachmittag an der Straße Tiefenfehnskämpe ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden dabei drei Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich.