Im Schlosspark Clemenswerth werden in Kürze 21 kranke Bäume entfernt. Dies ist das Ergebnis der halbjährlichen Baumschau durch Experten der Niedersächsischen Landesforsten. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch Ergebnis der Baumschau Im Schlosspark Clemenswerth in Sögel müssen 21 Bäume gefällt werden Von Carsten van Bevern | 15.02.2023, 17:01 Uhr

Im Schlosspark Clemenswerth in Sögel sind 21 Bäume so krank, dass sie eine Gefährdung für die Öffentlichkeit darstellen. Nach diesem Ergebnis der Baumschau durch Experten der Niedersächsischen Landesforsten sollen die Bäume jetzt gefällt werden. So wird dabei vorgegangen.