Weitere Gruppe an der Sesamstraße In Sögel wird die nächste Kita erweitert Von Christian Belling | 24.08.2022, 10:24 Uhr

Im Sommer 2019 nahm die Kita „Kunterbunt“ an der Sesamstraße in Sögel ihren Betrieb auf. Nur drei Jahre später steht eine Erweiterung an.