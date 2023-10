Um satte 51 Cent je Kubikmeter Abwassergebühren sollen in der Samtgemeinde Sögel steigen Von Christian Belling | 07.10.2023, 13:02 Uhr Die Abwasserbeseitigung soll in der Samtgemeinde Sögel ab 2024 teurer werden. Symbolfoto: Gerd Schade up-down up-down

Die Einwohner der Samtgemeinde Sögel müssen für die Abwasserbeseitigung ab 2024 vorbehaltlich eines Beschlusses des SG-Rates tiefer in die Tasche greifen. Was das für einen Vier-Personenhaushalt in Zahlen bedeutet.