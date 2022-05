Der Mehrgenerationenspielplatz in Lathen ist ebenfalls mit Leader-Mitteln gefördert worden. FOTO: Kristina Müller Bürger-Info am 11. Mai in Börger Weitere Millionen für den Hümmling: Neue Leader-Periode startet Von Mirco Moormann | 05.05.2022, 14:14 Uhr

Mehr als 50 Projekte und knapp drei Millionen Euro sind in der nun auslaufenden Leader-Periode an EU-Fördermitteln auf den Hümmling geflossen. Das Projekt geht weiter, neues Geld kommt. In Börger wird darüber informiert, wer wofür wie viel Geld bekommen kann.