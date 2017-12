Hanni Sievers neue Vorsitzende Führungswechsel bei Landfrauen Sögel-Hümmling

Sögel. Die Landfrauen Sögel-Hümmling haben eine neue Vorsitzende.

Während der Generalversammlung im Clemenswerther Hof wurde Hanna Sievers aus Börger an die Spitze des Vereins gewählt. Sie löst Karin Lüke ab. Die Werpeloherin war neun Jahre im Vorstand der Landfrauen tätig. Sievers dankte Lüke für ihr Engagement.

Schriftführerin Uschi Giesen und Kassenwartin Hedwig Jansen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das dreiköpfige Vorstandsteam wurde zudem um die Beisitzerinnen Angelika Connemann und Maria Geers erweitert. Die geheimen Wahlen fanden unter der Leitung von Fachberaterin und Betreuerin der sieben emsländischen Landfrauen-Ortsvereine, Ulla Kruse, statt. Sie warb zudem für die Bereitschaft zweier Landfrauen aus dem Ortsverein Sögel, die an die jährlich stattfindenden Fachtagungen der Fachausschüsse „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ sowie „Familie und Betrieb“ des Landfrauenverbandes Weser-Ems teilnehmen.

Mehrere Frauen wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Seit jeweils 55 Jahren dabei sind Thekla Kock, Magda Geers (beide Werpeloh) sowie Grete Ahrens aus Sögel. Ahrens ist zudem mit 92 Jahren das älteste Mitglied der Landfrauen. Außerdem geehrt wurden Margret Müller-Rieken (50 Jahre, Börger) sowie für jeweils 45 Jahre Adele Többen (Hüven), Annelies Jansen (Eisten), Elfriede Gerdes und Maria Behrens (beide Eisten).

Interessiert lauschten die Frauen den Worten von Pater Edmund Kesenheimer vom Kapuzinerkloster Clemenswerth in Sögel, als dieser von seinem Lebensweg berichtete und dabei speziell auf seine fünfjährige Missionstätigkeit in der Diözese Sibolga in Indonesien einging. Als Missionar hätte er aber nicht nur den Glauben vermittelt und geholfen in der Not, sondern seinen Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendlichen gelegt, berichtete der Pater. Eltern hätten immer wieder um Hilfe für ihre Kinder gebeten, die aus Geldmangel keine Schule besuchen konnten.

„Wir Missionare sorgten dann dafür, dass diesen Kindern und Jugendlichen eine Unterkunft in einem Internat und somit eine Schulbildung ermöglicht werden konnte, natürlich mit Unterstützung der Eltern“, erklärte Pater Edmund, der die Zuhörerinnen zudem mit dem Gesang indonesischer Lieder und Tänze beeindruckte. Er habe noch heute guten Kontakt zu den Menschen aus seinem ehemaligen Wirkungskreis in Indonesien, sagte er und bedankte sich für die Spende der Landfrauen in Höhe von 400 zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Indonesien für eine Schulbildung.

Schriftführerin Giesen erinnerte in ihrem Jahresbericht an eine Besichtigung der Weihnachtskrippe in der St.-Antonius-Basilika in Rheine, Kreativ-Veranstaltungen, einen Besuch bei EWE in Haselünne sowie bei den Netter Ordensschwestern im Seniorenheim Wallenhorst. Ein Feinkostabend, das Osterblumenfest mit Stadtführung in Auen, der Besuch der Kräutergärtnerei Kupke in Lehe, das Kochen mit Grundschulkindern sowie eine Zwei-Tagesfahrt mit den Werlter Landfrauen an die Mosel vervollständigten das Jahresprogramm.