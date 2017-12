Neuer Präses gewählt Kolpinger in Sögel beschäftigen sich mit „fairem Handel“

Sögel. Ein Referat von Peter Klösener zum Thema „Nachhaltigkeit in der Fairen Gemeinde“ sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder haben im Mittelpunkt des Kolpinggedenktages in Sögel gestanden. Der neue Kaplan Kruse Thevarajah wurde einstimmig zum neuen Präses gewählt.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung des Männergesangvereins „Harmonie“ eröffnete Vorsitzender Karl-Heinz Kenning den Kolpinggedenktag der Kolpingfamilie Sögel-Stavern. Der neue Kaplan im Gemeindeverbund Sögel Kruse Thevarajah wurde einstimmig zum neuen Präses gewählt. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit in der Kolpingsfamilie“, so der Geistliche, der sich für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte.

Unterstützung von Papst und Bischof

Mit dem Thema „Nachhaltigkeit in der Fairen Gemeinde“ befasste sich Referent Peter Klösener von der Landvolkhochschule Oesede. Er berichtete von der seit fünf Jahren laufenden Aktion „Faire Gemeinde“ im Bistum Osnabrück, die von Bischof Franz-Josef Bode unterstützt werde. Beflügelt worden sei die Initiative durch die sogenannte Umweltenzyklika von Papst Franziskus, die unter anderem die Bewahrung der Schöpfung zum Inhalt habe, wie auch durch die Leitbilder Adolph Kolpings.

„Auch Sögel sollte faire Kirchengemeinde werden“

Durch eine schriftliche Selbstverpflichtung könnten Klösener zufolge weitere Gemeinden Akzente setzen. Aus fairen und ökologischen Kriterien, wie zum Beispiel fairer Verköstigung, Umsetzung von Energiesparmaßnahmen oder dem Einsatz regional und biologisch erzeugter Produkte sollen mindestens fünf ausgewählt werden, die dann in der Pfarrei umgesetzt werden. „Auch Sögel sollte faire Kirchengemeinde werden“, forderte Klösener und machte weitere konkrete Vorschläge. Dabei sei es wichtig, die Menschen mitzunehmen. In der Diskussion wurde deutlich, dass nicht alle angeblich ökologischen Bestrebungen nachhaltig seien. Kenning betonte in diesen Zusammenhang, dass das E-Auto nicht in jedem Fall umweltfreundlich sei, da es aufwendig produziert und nicht immer mit Öko-Strom betrieben werde. Wichtig sei, Verantwortung für die Zukunft der Nachkommen zu übernehmen.

Sögel auf dem Weg zur „Fair-Trade-Town“

Dass Sögel in diesem Bereich bereits „gut unterwegs“ sei, machte Bürgermeisterin Irmgard Welling deutlich. Es gebe bereits einen Ratsbeschluss und viele Umsetzungsmaßnahmen, um „Fair-Trade-Town“ zu werden. Einen besonderen Akzent setze Welling zufolge der vor mehr als 25 Jahren gegründete Weltladen, dessen großes Angebot an fair gehandelten Produkten beachtenswert sei.

Viele Mitglieder geehrt

Während des Gedenktages blickten auch zahlreiche Mitglieder der Kolpingfamilie Sögel auf eine langjährige Mitgliedschaft zurück. Sie wurden mit Urkunden und teilweise mit Ehrenzeichen geehrt. Beglückwünscht wurden weiterhin Mitglieder, die im letzten Jahr das 80. Lebensjahr vollendeten.

Geehrt wurden Josef Wolbers und Otto Axmann (beide 65 Jahre Mitglied), Josef Meyer, Gerhard Westermann, Walter Würfel, Wilhelm Hinrichs, Antonius Grote, Hans Grote und Hermann Düttmann (alle 60 Jahre), Berhold Borgmann (50 Jahre) sowie Gisela Kofoet, Carsten Meyer, Christian Sprenkel, Christian Olthaus, Marlies Büter, Rainer Loxen und Theo Möheken (alle 25 Jahre).