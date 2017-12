Künstlerin verlost ein Werk Ausstellung „Kunst-Mix“ in Sögel eröffnet

Sögel. Die Samtgemeinde Sögel und die Künstlerin Anna Fennen haben im Rathaus in Sögel die Ausstellung „Kunst-Mix“ eröffnet. Das teilte die Samtgemeinde mit.

Fennen hat für die Ausstellung Bilder mit einer zentralen Aussage ausgewählt. Ihre Werke fangen Licht auf unterschiedlichste Art ein. „Und das Licht gehört einfach zur Adventszeit dazu.“ Anna Fennen kommt aus Rhauderfehn und malt von Kindheit an. Die Erfahrung von Licht, Weite, Raum und Freiheit habe sie in ihren Werken ausgedrückt, berichtete Fennen. Dabei reichen ihre bevorzugten Motive vom Blumenmotiv über die Landschaft bis hin zum abstrakten Bild.

Ein Werk der Künstlerin verlost

Als Gastrednerin war die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) geladen. Sie schätzte in ihrer Rede die vielfachen Begabungen von Fennen. Sie sprach von der Bedeutung der Bilder aus ihrer Sicht aber auch über das Engagement Fennens für den Verein Leukin. Connemann: „Motive, Stile, Landschaften, bei aller Vielfalt zieht sich eine Sache durch alle Bilder: Das Licht in all seinen Facetten. Von glänzender Sonne, bis zu dämmrigem Zwielicht ist alles zu sehen, alles zu finden.“ Neben ihrer Kunst widme sich Fennen unermüdlich dem Verein Leukin und gebe damit den von Blutkrebs betroffenen Menschen ein Licht der Hoffnung. Es wurde daher anlässlich der Ausstellungseröffnung zugunsten des Vereins Leukin ein Bild der Künstlerin unter den zahlreichen Gästen verlost.

Ausstellung bis 2. Februar im Ludmillenhof

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung von Uwe-Kersten Uecker, der zudem selbst verfasste Gedichte vortrug. Erster Samtgemeinderat Hans Nowak eröffnete indes die Ausstellung mit einem Dank an die Künstlerin: „Wir freuen uns, dass ihre Bilder uns hier in den nächsten drei Monaten auf den Fluren des Ludmillenhofes begleiten werden.“ Die Ausstellung verweilt noch bis zum 2. Februar im Ludmillenhof.