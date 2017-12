Aktion der Wunschzentrale Apfelsaft aus dem Sögeler Marstall verschenken

Sögel. Die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth lädt wieder alle Interessierten dazu ein, sich eine Flasche frischgepressten Apfelsaft aus der „Pflück dich glücklich“-Aktion der „Community hELp“ abzuholen und für Besuche zu nutzen.

„Im letzten Jahr haben einige Menschen den Weg in unsere Jugendbildungsstätte gefunden um sich eine Flasche Apfelsaft abzuholen um sie dann mit zu einem Besuch zu nehmen. Aus diesem Grund möchten wir die Aktion in diesem Jahr wiederholen und würden uns freuen, wenn noch mehr Menschen teilnehmen“, wird Sonja Gerdes von der „Wunschzentrale“ des Projektes „Wünsch mir was“ im Marstall in einer Pressemitteilung der Einrichtung zitiert.

Menschen sollen Zeit verschenken

Die Wunschzentrale im Marstall erfüllt seit 2013 ideelle Anliegen und Wünsche, die von Einzelpersonen oder Gruppen geäußert werden. „Hier kann jeder Jedem etwas wünschen. Ich versuche dann, mithilfe von ehrenamtlichen Wunscherfüllern Herzenswünsche wahr werden zu lassen“, so „Wunschfee“ Sonja Gerdes.

Im vergangenen Jahr lautete ein Wunsch von Christian Thien, Leiter der Jugendbildungsstätte, im Namen des Personals: „Wir wünschen uns von Herzen, dass Zeit verschenkt wird. Gerade im Advent und zwischen den Feiertagen haben wir die Möglichkeit runterzufahren und anderen Gutes zu tun. Wir können unseren Mitmenschen Zeit schenken, die vielleicht in der Hektik des Alltags zu kurz kommt. Dabei sollten wir besonders diejenigen in den Blick nehmen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden.“ Daraus entstand die Idee, mit Apfelsaft ins Gespräch zu kommen.

Wünsche werden erstmalig auch verschenkt

Im Jahr 2018 gibt es zudem eine neue Aktion der Wunschzentrale. In jedem zweiten Monat wird Sonja Gerdes zukünftig Wünsche verschenken. Jeder darf sich um diesen Wunsch möglichst schriftlich per E-Mail an die Adresse wunschfee@marstall-clemenswerth.de bewerben. Demjenigen, der die beste Begründung liefert, weshalb dieser Wunsch zu ihm passt, wird der Wunsch erfüllt. Im Januar wird folgender Wunsch verschenkt: „Einmal in den Abendstunden auf den Hochsitz eines Jägers klettern und mit ihm das abendliche Geschehen im Wald kennenlernen.“

Weitere Informationen zur Wunschzentrale gibt es im Internet unter der Adresse www.marstall-clemenswerth.de.