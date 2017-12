Am Amselring und Up‘n Riegen Ersten beiden Spielplätze in Börger aufgewertet

Börger. Im Zuge des Spielplatzkonzeptes in Börger sind mit den Anlagen am Amselring sowie Up`n Riegen die ersten beiden Plätze renoviert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet worden.

„Beide Anlagen wurden grundlegend saniert und dabei insgesamt 17.000 Euro investiert“, so Gemeindedirektor Johannes Müller. Auf besonders großes Interesse dürfte auf dem Spielplatz am Amselring nach seinen Worten die erneuerte Seilbahn stoßen. „Die war wirklich in die Jahre gekommen. Jetzt steht wieder eine moderne Seilbahn zur Verfügung.“ die Bank erneuert werden. An den Standort wurde zudem an der Wippe, dem Klettergerüst sowie dem Sandkasten gearbeitet. Darüber hinaus wurde eine Torwand aufgestellt.

Auch an dem laut Müller stark genutzte Spielplatz Up‘n Riegen in der Nähe des Heimathauses wurden die Spielgeräte ausgetauscht. Durch das Aufstellen einer Nestschaukel hätten dort nun auch Kleinkinder geeignete Spielmöglichkeiten.

Wie der Gemeindedirektor weiter ausführt, soll in den kommenden Jahren die Erneuerung der Spielplätze in Börger fortgesetzt werden. Als Nächstes stehe die Sanierung der Anlage am Westring an. Hier ist der Aufbau neuer Geräte wie eine Reifenschaukel oder ein Kletterspiel geplant. „Die Bestellung ist bereits rausgegangen“, so Müller. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 5000 Euro.

Zusätzlich ist im neuen Jahr der Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Neubaugebiet „Großer Sand II“ vorgesehen. Die Planung für die Anlage auf einer rund 1500 Quadratmeter großen Fläche ist bereits ausgearbeitet. Mit diesem Spielplatz verfügt Börger dann über sieben Anlagen.