Vorübergehend für sechs Monate „Speelhus“ in Börger bekommt zusätzliche Kleingruppe

Börger. An der Kindertagesstätte „Speelhus“ in Börger wird vorübergehend eine Kleingruppe eingerichtet, die von maximal zehn Kindergartenkindern besucht werden kann.

„Mit dieser Maßnahme wollen wir den Engpass im ersten Halbjahr 2018 überbrücken“, machte Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD) auf der jüngsten Ratssitzung deutlich. Aktuell sind in den Regelkindergartengruppen alle Plätze besetzt. Ab Anfang nächsten Jahres ist dies auch im Krippenbereich der Fall. Da aber nach Angaben der Verwaltung noch weitere Anfragen vorliegen, wird zeitlich befristet vom 1. Februar bis 31. Juli eine zusätzliche Kleingruppe für maximal zehn Kinder eingerichtet, die drei Jahre oder älter sein müssen. Im Kita-Bereich hofft die Verwaltung auf freie Plätze, wenn ältere Kinder im Februar in die neue Kleingruppe wechseln, die im jetzigen Frühstücksraum untergebracht wird. Die für den Umbau noch notwendigen Trockenbauarbeiten sollen in den Weihnachtsferien durchgeführt werden.

Mehrbedarf wird aufgefangen

„Der bis zum Sommer vorliegende Mehrbedarf wird damit temporär aufgefangen“, so Gemeindedirektor Johannes Müller. Die Voraussetzungen für die neue Gruppe sind nach seinen Worten erfüllt, so dass diese im Februar starten kann. Einstimmig votierte der Rat für diese Lösung. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Jansen machte aber deutlich, dass die nur vorübergehend sein kann. „Wir kommen damit den Eltern entgegen. Es darf aber kein Dauerzustand werden.“

CDU für weitere Kindergartengruppe

Die CDU stellte während der Sitzung in diesem Zusammenhang den Antrag, aufgrund steigender Geburtenzahlen, in die Planung für die Schaffung einer weiteren Regelkindergartengruppe einzusteigen. „Der Bedarf ist da und wir sollten rechtzeitig zu planen beginnen“, begründete Jansen den Antrag. Er gehe nicht davon aus, dass eine mögliche Speelhus-Erweiterung ähnlich reibungslos verlaufe wie die bereits beschlossene Vergrößerung des Krippenbereiches. „Ich sehe Grundstücksfragen oder auch Sondergenehmigungen auf uns zukommen, mit denen man sich frühzeitig beschäftigen muss.“

Von Geburtenzahlen „nicht verrückt machen lassen“

Gemeindedirektor Müller teilte mit, dass Planungen zur Kindertagesstätte „ohnehin zu unserem Tagesgeschäft gehören und wir diese immer im Blick haben.“ Die geburtenstarken Jahrgänge würden sich nach seinen Worten ab dem Jahr 2020 bemerkbar machen. Ab diesem Zeitpunkt geht die Verwaltung von einem Mehrbedarf von 20 bis 30 Kindergartenplätzen aus. Müller plädierte aber dafür, die weitere Entwicklung auch hinsichtlich der Zukunft der Integrationsgruppe abzuwarten. „Es ist richtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Wir sollten uns aber nicht von den Geburtenzahlen verrückt machen lassen.“ Der Gemeindedirektor schlug vor, sich im zweiten Halbjahr 2018 wieder mit dem Thema zu beschäftigen. „Dann haben wir immer noch zwei Jahre zur Planung.“

„Keine Panikmache“

Christdemokrat Jansen stellte klar, dass es der CDU nicht um Panikmache gehe. „Wir wollen lediglich sicherstellen, dass rechtzeitig mit den Überlegungen angefangen wird.“ Da auch die UWG-Fraktion für die von Müller vorgeschlagene Verschiebung votierte, wurde der CDU-Antrag auf den nächsten Sommer vertagt.

