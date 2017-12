Im Familienzentrum St. Jakobus Eltern formulieren Weihnachtswünsche in neun Sprachen in Sögel

Eltern formulieren Weihnachtswünsche in neun Sprachen in Sögel MEC öffnen

Weihnachtswünsche in neun verschiedenen Sprachen sind aktuell an der Krippe im Familienzentrum St. Jakobus in Sögel zu sehen. Foto: Familienzentrum St. Jakobus

pm Sögel. 141 Eltern haben im Familienzentrum St. Jakobus in Sögel in den vergangenen Tagen Weihnachtswünsche in neun verschiedenen Sprachen formuliert.