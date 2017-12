Brauch zur Weihnachtszeit Heiner Meiners bläst in Sögel das „Middewinterhorn“

Sögel. Heiner Meiners aus Sögel hat ein ganz spezielles Hobby. Er ist mit seinem rund eineinhalb Meter langen „Middewinterhorn“ unterwegs – und auch gern auf Schloss Clemenswerth anzutreffen.

Wie Meiners erklärt, bedeute der Name „Middewinterhorn“ eigentlich „Weihnachtshorn“. Middewinter ist im Münsterland die mundartliche Bezeichnung für Weihnachten. Wie seine Recherchen ergeben hätten, so Meiners weiter, blicke das „Middewinterhornblasen“ auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. In der Zeit vom 1. Advent bis zum 6. Januar (Dreikönigsfest) würden im Münsterland traditionell die „Middewinterhörner“ geblasen.

Das Middewinterhornblasen sei ein Brauch, der in einigen Regionen vollkommen in Vergessenheit geraten sei, aber im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, dort besonders in der Grafschaft Bentheim, von mehreren Bläsergruppen auch heute immer noch aufrechterhalten werde. Die Hörner erschallten als „Botschaft der Freude“ auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Auf dem „Middewinterhorn“ lassen sich bis zu acht verschiedene Töne blasen. Es erfordere aber schon eine wenig Übung, bis man wisse, wo sich bei seinem Horn alle Töne verstecken, meint Meiners. Und zudem seien die Hörner „launisch“. Je nach Wetterlage klängen sie immer anders. Das Horn wird beim Blasen freihändig gehalten.

Middewinterhörner werden nicht in der Gruppe geblasen, da jedes Horn andere Töne erzeuge und diese zusammen mit anderen Hörnern keine Harmonie bilden könnten, so Meiners. Die Gestalt des Horns leite sich ab von einem Rinderhorn. Bei klarem, frostigem Wetter sei ein „Middewinterhorn“ mehr als 10 Kilometer weit zu hören.

Meiners macht das Musizieren viel Spaß. Im Heimatverein Sögel ist er aktiv bei den „Trecksackspälern“, die bei vielen Veranstaltungen für den musikalischen Rahmen sorgen.