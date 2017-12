Wieder über 22.000 Besucher? Adventsmarkt auf Schloss Clemenswerth in Sögel

100 Stände werden für den Adventsmarkt auf dem Gelände des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel aufgebaut. Foto: Eckhardt Albrecht/Archiv

pm/ta/gs Sögel. Mit dem „Advent auf Schloss Clemenswerth“ in Sögel findet am Wochenende (9./10. Dezember 2017) nicht nur einer der größten Weihnachtsmärkte in der Region statt, sondern auch einer der besucherstärksten. Allein in 2016 wurde der Markt an beiden Tagen von insgesamt mehr als 22.000 Menschen besucht.